Nach 44 Jahren nimmt Wirtin "Fini" Abschied

Kurz vor ihrem 70. Geburtstag verabschiedet sich die Mutter von drei Kindern und Oma von fünf Enkeln in ihren wohlverdienten Ruhestand. "Nach zwölf Jahren im Gasthaus zum Grünen Baum, zwei Jahrzehnten in der Pfleg und weiteren zwölf Jahren am Roßmarkt muss jetzt Schluss sein", sagt Grabmayr. Ohne die Unterstützung ihrer Familie wäre das alles nicht möglich gewesen, betont sie. "Jetzt freue ich mich auf die Radausflüge mit meinem Mann und auf mehr Zeit für meine Enkelkinder", so Grabmayr.

Das Gasthaus am Roßmarkt wird von Daniel Humer aus Kematen am Innbach übernommen. Humer arbeitet seit 15 Jahren im Service, zuletzt auch am Roßmarkt 1. "Ich wollte schon immer eine originelle Gaststätte leiten und habe nun die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Eine Auszeit in der Stadt kann jeder gut brauchen", sagt der 40-jährige. Der Name der Jausenstation bleibt erhalten, das gastronomische Konzept wird etwas adaptiert. "Regionale Produkte stehen weiterhin im Fokus, die Speisekarte wird mit Klassikern ergänzt. Ab Oktober stehen die Innenräume für Feiern zur Verfügung. Die nächste Sommersaison beginnt bereits im März, aufsperren werde ich bei jedem Wetter", sagt Humer.