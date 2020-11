Er habe in den vergangenen Wochen einen Entscheidungsprozess durchlebt, an dessen Ende schließlich feststand: "Ich trete nächstes Jahr nicht mehr zur Wahl an." Wallerns Bürgermeister Franz Kieslinger (VP) verlässt 2021 die kommunalpolitische Bühne. Er wird dann 63 Jahre alt und davon die vergangenen 32 im Amt gewesen sein. "Ich habe es immer mit Leidenschaft gemacht, aber nach mehr als 30 Jahren habe ich jetzt das Gefühl: Es ist genug", sagt Kieslinger.