Nach 30 Jahren wieder eine Gewerbeschau

"Es geht ein ganzes Wochenende lang um Regionalität, Fachberatung, persönliche Kontakte und Geselligkeit", sagt Christian Sittenthaler, Obmann der Waizenkirchner Kaufmannschaft. Start ist am Freitag um 15 Uhr. Um 18 Uhr findet ein Wirtschaftstreff mit Landesrat Markus Achleitner statt, anschließend unterhält die Traunbridge Dixielandband. Am Samstag gibt es ein buntes Abendprogramm mit Musik, Modenschau und Fitnesseinlagen. Vorträge, Hubschrauber-Rundflüge, Modellflugshow und vieles mehr runden das Programm der Gewerbeschau ab. Am Sonntag findet um 16 Uhr die große Schlussverlosung der Tombola statt.

