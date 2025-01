Nach 30 Jahren ertönt in Weißkirchen bald wieder "echte" Orgelmusik

Die "Königin der Instrumente" hält bald wieder Hof in Weißkirchen: Nachdem sich die Pfarrgemeinde 30 Jahre lang mit einem elektronischen Provisorium begnügen musste, wird am 19. Jänner die neue Orgel in der Pfarrkirche eingeweiht. "Orgelmusik gehört zu einem würdigen Gottesdienst dazu", sagt Leopold Gradauer, der als Pfarrgemeinderatsmitglied federführend an der Anschaffung des Instruments beteiligt war.

Die ehemalige Weißkirchner Orgel, die mittlerweile rund 200 Jahre alt wäre, kam der Gemeinde in den 1990er-Jahren abhanden: Bei einer umfassenden Kirchenrenovierung wurde das Instrument wegen zahlreicher Mängel abgebaut und durch eine elektronische Orgel ersetzt. Seither tönte die Musik für die Gottesdienste aus Lautsprechern, die aufgebauten Pfeifen waren Attrappen.

Zwar wurde direkt im Anschluss an die Renovierung ein Sparkonto angelegt, um eine neue Orgel anzuschaffen, echte Bewegung kam aber erst ab 2009 in die Sache: Eine Gruppe engagierter Gemeindebürger begann, Geld für das Großprojekt zu sammeln. "Das Ganze ist Schritt für Schritt vorwärtsgegangen, es geht ja um eine beträchtliche Summe", sagt Gradauer.

2020 konnte der Gemeinderat endlich beschließen, dass eine neue Orgel angeschafft wird. Möglich war das neben den Einkünften aus zahlreichen Spendenaktionen auch durch die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Weißkirchen und des Stifts Kremsmünster. 2022 erhielt die Orgelbaufirma Linder aus Nußdorf am Inn in Bayern den Auftrag. Im Frühjahr 2024 begann der Aufbau des Instruments.

Seit vergangenem Herbst thront die fertige Orgel schließlich wieder an ihrem angestammten Platz – in der Form Barock, im Hintergrund auf dem Stand der Technik. Die Materialien kommen aus Deutschland und Österreich.

Orgelkonzert zur Eröffnung

Jetzt ist alles angerichtet für den ersten offiziellen Einsatz am 19. Jänner: In einem Festgottesdienst wird Ambros Ebhart, Abt des Stifts Kremsmünster, die Orgel weihen. Gustav Auzinger, Orgeldozent am Konservatorium für Kirchenmusik der Diözese Linz, wird ab 16 Uhr bei einem kleinen Konzert vorführen, was das neue Prunkstück im "Dom an der Traun" in sich hat.

Leopold Gradauer ist schon gespannt: "Wir pflegen in der Kirche viele Formen der musikalischen Begleitung für den Gottesdienst. Künftig können wir auch die große Orgeltradition wieder hochhalten."

Orgelweihe beim Festgottesdienst am 19. Jänner ab 9.45 Uhr in der Pfarrkirche, Orgelkonzert von Gustav Auzinger ab 16 Uhr

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer