Musikverein gestaltet den Heiligen Abend

Blechbläserensembles der Trachtenmusikkapelle spielen im Freien vor den Gottesdiensten am Ortsfriedhof um 16.30 Uhr, bei der Evangelischen Trinitatiskirche um 17.00 Uhr und vor der Dreifaltigkeitskirche ab 21.30 Uhr. Die Bevölkerung ist eingeladen, die Klänge der andächtigen Musik und damit die Freude über den Zauber der Weihnacht zu erleben. Das Ensemble-Spiel pflegt der Stadlinger Musikverein, der sich am Heiligen Abend auf drei Gruppen aufteilt, bereits seit vielen Jahren. Gespielt werden traditionelle Weihnachtslieder und volksmusikalische Weisen. Die rund 60 Mitglieder zählende Stadlinger Blasmusik gehört im Bezirk Wels-Land zu den Spitzenformationen und spielt in den Wertungsstufen D und E.

