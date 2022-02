MusikFestiWels mit den Seern

Am Freitag kommen die Seer im Rahmen ihrer Jubiläumstour (25 Jahre) nach Wels. Hauptact am Samstag ist der aus Graz stammende Wahlwiener Lemo. Vorgruppe zu den Seern ist "Die Mayerin". Einen Tag später wird vor dem Lemo-Auftritt "King & Potter" die Stimmung anheizen. Das von der Welser Raiffeisenbank gesponserte, zweitägige Musikevent soll bis zu 60.000 Menschen ins Welser Zentrum locken. Über die Stadt verteilt wird an mehreren Plätzen ein buntes Musikprogramm geboten. Das Konzertgelände am Kaiser-Josef-Platz fasst je nach Bewilligung bis zu 10.000 Besucher.