Musikalisches Wochenende im Alten Schlachthof

Am Freitag ab 20 Uhr präsentiert das Trio "Radian" sein neues Album "Distorted Rooms", das im September beim Label "Thrill Jockey" in Chicago erschienen ist. Mit einem neuen Schwerpunkt auf abstrahierte Motive nähern sich die Wiener Musiker der Gitarre in einer Weise, die eher an elektronische Musik erinnert.

Nach Afrika entführt am Samstag ab 20 Uhr Samuel Yirga mit seiner Band. Bei der "Ethio Music Night" spielt der aufstrebende Künstler Musik aus seinem Heimatland. Er tritt auf dem Klavier in die Fußstapfen der zahlreichen äthiopischen Jazz-Musiker, die den Begriff des "Ethio-Jazz" geprägt haben. Vorverkaufskarten für beide Veranstaltungen gibt es wie immer im Internet unter kupfticket.com oder in der Innenstadt bei Moden Neugebauer.

