Tubist, Kabarettist und Autor Andreas Martin Hofmeir liest im Europasaal des Atriums ab 19.30 Uhr aus seinem Buch "Kein Aufwand! Teil 1".

Darin erzählt der Musiker mit Oberösterreich-Bezug – der gebürtige Münchner hat einige Zeit in Linz gelebt und war im Brucknerorchester tätig – von seinen Erfahrungen als Tubist und Weltreisender, dem ungeliebten Üben und dem Leben in der Stadt als Landbursche. Dazu gibt es Musik mit der Tuba, begleitet wird Hofmeir vom Jazzpianisten André Schwager am Flügel.

Aus dem OÖN-Archiv: 2018 ist in den OÖNachrichten ein Interview mit Andreas Martin Hofmeir erschienen

Hofmeir ist nicht nur Professor am Mozarteum in Salzburg und gefragter klassischer Tubist, sondern war auch Gründungsmitglied der Band LaBrassBanda und der mehrfach preisgekrönten Kabarett-Gruppen "Star Fours" und "Die Qualkomission".

Karten gibt es online unter musiksommerbadschallerbach.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Bad Schallerbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.