Musikalischer Auftakt für den Peuerbacher Kulturherbst

Der Kulturverein Melodium startet am Freitag mit dem Konzert "Herbstklänge" in den Kulturherbst. Auch der kulturelle Nahversorger der Region Hausruck Nord habe "die kulturellen Einbrüche aufgrund von Corona gespürt", wie Obmann und Musikschuldirektor Norbert Hebertinger sagt, "aber wir starten mit großen Erwartungen in den Herbst, der Vorverkauf läuft ganz gut, wobei es natürlich immer mehr sein könnte."

Hebertinger steht bei der Auftaktveranstaltung am 16. September wieder am Dirigentenpult im Veranstaltungszentrum Melodium (Beginn: 19.30 Uhr). Die Philharmonie pt art linz präsentiert ein buntes Programm mit Walzer-, Musical- und Operettenmelodien. Gesanglich brilliert Judith Ramerstorfer als Solistin. Als besonderes Highlight dürfen sich die Besucher auf die Pianistin Lydia Mayr freuen.

Mit "Rhapsody in Blue" führt sie die bekannteste Komposition des Broadwaykomponisten George Gershwin auf. Die gebürtige Natternbacherin arbeitet an der Anton Bruckner Privatuniversität und kehrt an ihren ersten Ausbildungsort zurück. Außerdem gibt der erst 11-jährige Hornist David Eigelsberger sein Solodebüt mit "König der Löwen".

Programmpunkte:

Am Donnerstag, 13. Oktober, gastiert das Symphonische Blasorchester der Bayerischen Polizei in Peuerbach und lädt zum Friedrich-Gulda-Konzert für Violoncello und Blasorchester.

Am Freitag, 21. Oktober, wird die Ausstellung "Im Kontext/Skulptur und Malerei" von Herbert Egger im Melodium eröffnet. Der Künstler, der international ausstellt, ist für seine begehbaren Großskulpturen im öffentlichen Raum bekannt.

Am Sonntag, 23. Oktober, steht ein Literaturfrühstück mit Simona Pindeus auf dem Programm, die aus ihrem Buch "Schokolade aufs Brot" lesen wird.