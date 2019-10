Multikraft Wels steht im Final-Four

Nach einem souveränen 9:5-Auswärtssieg gegen den JC Wimpassing beendete Judo-Bundesligist Multikraft Wels den Grunddurchgang an dritter Stelle und fixierte damit die Teilnahme am Final-Four am 9. November in Gmunden.

Bereits in der Halbzeitpause lagen die Multis mit 5:2 in Führung und ließen auch im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen. Jaba Papinashvili, Kimran Borchashvili, Shamil Borchashvili (je 2), Wachid Borchashvili, Gabor Ver und Krisztian Toth (je 1) gewannen ihre Kämpfe.

"Für uns ist alles drinnen"

"Bis zur letzten Runde des Grunddurchgangs war es spannender, als uns lieb war, ob wir unser Ziel erreichen. Aber gerade jetzt in Wimpassing haben wir auch auf der Matte bewiesen, dass, wenn alle fit sind und alle antreten dürfen und wir unsere Punktegaranten nicht für das Nationalteam abstellen müssen, wir nur sehr schwer zu schlagen sind", ist Coach Manfred Dullinger stolz auf seine Mannschaft und freut sich schon auf das kommende Final-Four: "Jetzt ist für uns dort alles drinnen."

Im Final-Four am 9. November in Gmunden treffen die Multis im Semifinale auf Union Flachgau. Die zweite Paarung lautet Galaxy Wien gegen Wimpassing.