Mülltonnenbrand in Peuerbach: 36-Jährige angezeigt

Sie soll am gleichen Tag einige Stunden zuvor versucht haben, in einem Bankfoyer zwei Mistkübel anzuzünden. Die verdächtige 36-Jährige saß auf einer Parkbank in der Nähe einer Trafik, als die Polizei sie fand - sie passte auf die Beschreibung von Zeugen. Bei der Vernehmung zeigte sie sich geständig, gab jedoch an, Stimmen hätten ihr die Taten befohlen.

Sie wurde angezeigt und in die Justizanstalt Wels gebracht.

