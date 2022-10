Müllfischen an der Donau war leider sehr erfolgreich

Mit Booten und Zillen wurden Flussabschnitte abgefahren und der darin schwimmende Müll herausgefischt. Gleichzeitig wurde auch an Land nach Müllablagerungen Ausschau gehalten. Der gesammelte Unrat wurde im Altstoffzentrum Eferding von Mitarbeitern des Bezirksabfallverbands fachgerecht entsorgt, woraus wertvolle Rohstoffe gewonnen wurden. Der Bezirksabfallverband weist darauf hin, dass mitgebrachte Grillutensilien, Flaschen, Dosen etc. nichts an den Ufern und Gewässer verloren haben, und möchte auch aufzeigen, wie viel wertvolle Rohstoffe durch Littering verloren gehen.