Motorradlenker wurde bei Unfall 40 Meter durch die Luft geschleudert

Ein 24-Jähriger aus Wels fuhr am Dienstag gegen 20 Uhr mit seinem Motorrad auf der B1 von Wels kommend in Fahrtrichtung Lambach. In der Annäherung zur Kreuzung der B1 mit der Nelkenstraße, Gemeindegebiet Gunskirchen, überholte er laut Aussagen von Zeugen trotz eines beschilderten Überholverbotes mit hoher Geschwindigkeit mehrere vor ihm fahrende Pkw. Unmittelbar vor der Kreuzung überholte er noch einen rechts in die Nelkenstraße abbiegenden Pkw.

Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 17-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land mit ihrem Pkw von der Nelkenstraße kommend vor dem rechts abbiegenden Pkw in die B1 ein und wollte nach links in Richtung Wels weiterfahren. In der Folge prallte der Motorradfahrer frontal gegen den Pkw der 17-Jährigen. Der 24-Jährige wurde etwa 40 Meter durch die Luft geschleudert und kam in einem Waldstück neben der B1 zu liegen.

Er erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in das Klinikum Wels gebracht. Die 17-Jährige und ihre am Beifahrersitz mitfahrende Mutter wurden leicht verletzt und ebenfalls mit der Rettung in das Klinikum Wels gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.