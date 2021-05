Motorradlenker und Mitfahrer prallten gegen Auto - schwer verletzt

Der 18-jähriger Welser war gegen 15.45 Uhr mit einem Motorrad auf der Prinz-Eugen-Straße in Marchtrenk von der Roseggerstraße kommend in Richtung Stifterstraße unterwegs. Mit ihm am Fahrzeug saß ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land. Bei der Kreuzung mit der Stifterstraße wollte der Lenker nach rechts in diese einbiegen, kam aber ins Rutschen und stürzte. Dabei wurden sowohl der 18-Jährige als auch sein Mitfahrer gegen einen von rechts kommenden Pkw geschleudert. Der Motorradlenker wurde schwer verletzt.

Polizisten und Sanitäterin waren zufällig vor Ort



Zum Glück kamen unmittelbar danach Polizisten und eine Rettungssanitäterin zufällig an den Unfallort. Sie führten gemeinsam die Erstversorgung des Motorradlenkers bis zum Eintreffen des Notarztes durch, berichtete die Polizei am Freitagabend. Der Mitfahrer wurde nur leicht verletzt. Beide Personen wurden ins Klinikum Wels eingeliefert, der Pkw-Fahrer erlitt keine Verletzungen. Der Motorradlenker besitzt keinen Führerschein, wie die Polizei mitteilte.