Motorradfahrer rammte Fahrradlenker und beging Fahrerflucht

Der Motorradlenker und sein Mitfahrer waren gegen 16 Uhr auf dem Güterweg Salling in Neukirchen am Walde von Aubach kommend in Richtung Neukirchen am Walde unterwegs. Der Lenker rammte am Ende einer langgezogenen Rechtskurve einen 12-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk Grieskirchen.

Sowohl der Motorradlenker mit seinem Mitfahrer als auch der 12-Jährige kamen zu Sturz. Der Motorradlenker und sein Mitfahrer setzten die Fahrt unmittelbar darauf wieder fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern, wie die Polizei am Freitag berichtete. Dieser erlitt eine leichte Verletzung am linken Handgelenk.

Die Polizei bittet um Hinweise: Beim Fahrzeug des geflüchteten Lenkers dürfte es sich um ein Motorrad der Marke KTM, Type 125, Kennzeichen mit BR oder GR beginnend, gehandelt haben. Lenker und Mitfahrer trugen schwarze Sturzhelme und blaue Pullover.

Polizei Neukirchen am Walde, Tel.: 059133/4234.