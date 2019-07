Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Ein 57-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am Dienstagabend mit ihrem Pkw im Gemeindegebiet von Offenhausen auf dem Güterweg Humplberg in nördliche Richtung. Bei der Kreuzung mit der L1249, Grünbachtal Landesstraße hielt sie ihr Fahrzeug kurz an und bog anschließend nach links Richtung Offenhausen ein.

Dabei dürfte sie von links das Motorrad des 23-Jährigen, der nach Gunskirchen fahren wollte, übersehen haben. Der junge Motorradlenker prallte auf Höhe der linken Vorderachse gegen den Pkw und schlug mit dem Helm auf der Windschutzscheibe auf. Anschließend wurde er zurück auf die Fahrbahn katapultiert.

Er wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wels eingeliefert. An der Unfallstelle wurde bis 18:35 Uhr eine Totalsperre eingerichtet.

Kollision auch auf B140

Auch auf der B140, Steyrtal Bundesstraße, kam es am Dienstagabend zu einem Unfall mit einem Motorradlenker. Ein 59-jähriger Linzer fuhr mit seinem Motorrad hinter einem Sattelzugfahrzeug samt Aufleger Richtung Grünburg und wollte einen Überholvorgang einleiten. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Pritschen-Lkw, gelenkt von einem 23-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems.

Der 59-Jährige kam am Gegenverkehrsstreifen zu Sturz, schlitterte über den Steyrtalradweg und blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades im Straßengraben liegen. Er war ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Kirchdorf an der Krems geflogen.