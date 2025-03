Motorradfahrer (51) bei Frontalzusammenstoß in Haag am Hausruck verletzt

Eine Ausfahrt mit dem Motorrad hat für einen 51-jährigen Oberösterreicher am Sonntagnachmittag im Spital geendet: Der Mann aus dem Bezirk Wels-Land war mit seinem Bike auf der B141 unterwegs, als es im Gemeindegebiet von Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) zu einem schweren Unfall kam.

Eine Pkw-Lenkerin dürfte den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben, als sie nach links in Richtung Autobahnauffahrt abbiegen wollte. Ihr Wagen erfasste das Zweirad. Der 51-Jährige kam zu Sturz und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er in das Krankenhaus nach Ried gebracht werden musste. Die 19-jährige Autofahrerin überstand den Unfall mit leichten Verletzungen, teilte die Polizei am Abend mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.