Motor für die Regionalentwicklung

Bei der Vollversammlung der LEADER-Region Wels-Land am Dienstag in Thalheim wurden zahlreiche Projekte und Initiativen des Regionalentwicklungsverbands präsentiert.

Vor allem mit den Schwerpunkten "Traun(m)plätze", die entlang des Flusses in Wels und Wels-Landgemeinden errichtet werden, dem Masterplan Breitbandausbau, dem Kulturmagazin Vielfalt, das kostenlos an alle Haushalte in der Region geht und die Bürger über das vielfältige kulturelle Angebot informiert, und der Kurzfilmserie "Kochlandschaft" hat die Region in den letzten Monaten aufhorchen lassen. Die Wirkung von Projekten in der Region sei spürbar und erlebbar, betont LEADER-Obmann und Bürgermeister Karl Kaser aus Bachmanning.

Knapp 60 Projekte umgesetzt

Der Erfolg der LEADER-Arbeit zeigt sich nicht zuletzt an den Zahlen. "Konkret sind es über 60 Projekte, die seit Mitte 2015 genehmigt und zum Großteil bereits umgesetzt wurden. Knapp zwei Millionen Euro an Fördermittel fließen dadurch in die Region", sagt Kaser. Zusätzlich zur Projektarbeit gibt es in verschiedenen Arbeitsgruppen eine Auseinandersetzung mit Zukunftsthemen der ländlichen Entwicklung: Chancengleichheit, Mobilität, Jugend und Konsumverhalten.

Das LEADER-Programm setzt bei den Menschen an. Es unterstützt sie dabei, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen, sich zu vernetzen, um gemeinsam das in der Region vorhandene Potential zu heben. Das LEADER-Regionsbüro in Thalheim ist dabei Motor für die Entwicklungsarbeit. "Vor Ort sorgen wir dafür, dass sich möglichst viele regionale Akteure, wie zum Beispiel Gemeinden, Vertreter der Wirtschaft, der Landwirtschaft und der Kultur, beteiligen und damit auch Verantwortung für die Entwicklung der Region übernehmen", erklärt Geschäftsführerin Magdalena Hellwagner.

Nach dem Prinzip des One-Stop-Shops können sich Gemeinden und Bewohner an das LEADER-Regionsbüro wenden, ganz gleich, ob es sich bei ihrem Anliegen um Projektentwicklung, den Aufbau von thematischen Arbeitsgruppen oder um Unterstützung bei der Förderbürokratie handelt.