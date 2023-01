"Moser ist okay": Lob vom politischen Gegner für Lambacher Bürgermeister

Dem Lambacher SP-Chef Peter Gantze reicht es. Ihn ärgern die Querschüsse aus den Reihen der "Liste für Lambach" gegen Bürgermeister Hannes Moser (VP), und sie lassen Gantze für den politischen Mitbewerber Partei ergreifen: "Moser ist okay. Er ist ein Mensch, der mit vollem Einsatz für die Gemeinde arbeitet." Er, Gantze, sei ein Verfechter des Miteinanders. "Und wir alle wollen doch was weiterbringen", appelliert er an die "LfL"-Mandatare und deren Sprecher Walter Topf.