Mordopfer am Misthaufen stört die ländliche Idylle

Misthaufensportler, darunter versteht man landläufig ein Huhn, das über die Hinterlassenschaften von Nutztieren stolziert. Der Wahl-Welser Bernhard Winkler verwendet diesen Begriff im Titel für seinen neuesten Kriminalroman: "Misthaufensportler-Mord – Kein Linz-Krimi" ist der Auftakt zu einer geplanten Krimireihe mit dem Revierinspektor und Junggesellen Noah Hofer, Spitzname "Hofnoah".

In Teil eins, der in Gallneukirchen spielt, wird Erwin Pöttl, Betreiber eines illegalen Fitnessstudios und begehrtester Jungbauer der Gegend, ermordet auf dem eigenen Misthaufen gefunden. Jeder Ermittlungsschritt bringt Revierinspektor Hofer der drohenden Strafversetzung nach Linz ein wenig näher.

Der Untertitel "Kein Linz-Krimi" ist nicht etwa ein Seitenhieb auf die in Kritik geratene ORF-Krimiserie "Soko Linz". "Der Gegenwitz ist während des Schreibens des Krimis entstanden", sagt Winkler, "weil es ja darum geht, dass mein Protagonist ständig Probleme macht und das Schlimmste, was er sich vorstellen kann, ist, dass er nach Linz in den Innendienst versetzt wird."

Der studierte Jurist und frühere Journalist mag am Krimigenre, dass man alltägliche Dinge in eine amüsante Geschichte verpacken kann, die aber trotzdem viel Spannung enthält. "Meine Erklärung, warum Krimis so beliebt sind, ist, dass die Leute eine Ausflucht aus ihrem Alltag suchen und sich in eine Geschichte hineindenken wollen, die nichts mit ihrem Alltag zu tun hat", sagt Winkler.

Derzeit arbeitet der 34-jährige Autor, der in der Konzernkommunikation eines großen Linzer Unternehmens tätig ist, bereits an einer Fortsetzung. Teil eins erscheint im September im Servus-Verlag.

In welcher Gegend von Oberösterreich sein nächster Krimi spielen wird, verrät er noch nicht. Wels, wo er seit 2019 lebt, wird es nicht sein. "Ziel ist aber sicher, dass die Krimis noch in vielen Regionen in Oberösterreich spielen sollen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger