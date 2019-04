Mopedlenkerin (76) bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

STRASSHAM. Gegen das Auto einer 19-Jährigen stieß eine 76-jährige Mopedlenkerin Samstagnachmittag in Straßham (Bezirk Eferding).

(Symbolbild) Bild: APA

Die Pensionistin aus dem Bezirk Eferding fuhr gegen 16:15 Uhr auf der B129 in Richtung Alkoven. Im Gemeindegebiet von Straßham fuhr sie rechts in eine Hauszufahrt. Sie hielt dort an und beobachtete den Verkehr. Gleichzeitig lenkte eine 19-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen ihren Pkw in dieselbe Richtung. Plötzlich dürfte die Pensionistin auf die Fahrbahn gefahren sein, um diese zu überqueren. Die 19-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Mopedlenkerin verlor bei dem Zusammenstoß ihren Sturzhelm und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Pkw prallte rechts neben der Fahrbahn gegen einen Gartenzaun und kam dort zum Stillstand. Die 76-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber zum Med Campus III geflogen.

