Mopedauto kollidierte mit Triebwagen

Die Frau war gegen 19:10 Uhr in ihrem Mopedauto auf der Stefansdorfer Gemeindestraße von Peuerbach in Richtung Michaelnbach unterwegs, als es in der Ortschaft Stefansdorf zu dem Unfall kam.

An einem unbeschrankten Bahnübergang dürfte die Lenkerin einen aus Richtung Linz kommenden Triebwagen übersehen haben. Sie kollidierte seitlich mit dem Zug und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Dennoch weigerte sie sich, mit der Rettung ins Krankenhaus zu fahren.

Der Lokführer und die Insassen des Regionalzugs überstanden den Unfall unverletzt. Am Triebwagen entstand leichter Sachschaden, am Mopedauto Totalschaden, teilte die Polizei mit.

