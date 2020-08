Mopedauto kollidierte mit Lkw: 76-Jährige schwer verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache waren an der Kreuzung der Sattledter mit der Eberstalzeller Straße in der Ortschaft Linden ein Lastwagen und ein Mopedauto zusammengestoßen. Der Lkw erfasste das Microcar im Kreuzungsbereich und schob es mehrere Meter vor sich her. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen, gelenkt von einer 76-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden, schwer beschädigt.

Der Lkw-Fahrer und weitere Ersthelfer befreiten die Schwerverletzte aus dem Wrack. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Wels geflogen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Lenker des Lastwagens erlitt leichte Verletzungen. Die L 537 war für etwa zwei Stunden erschwert passierbar.

Die Pensionistin wurde mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht. Bild: www.laumat.at

