Mofalenker von Pkw erfasst

Ein 94-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Eferding fuhr am Freitag gegen 14:05 Uhr auf einer steil bergab fallenden Zufahrtstraße in Aschach an der Donau Richtung Kreuzung Siernerstraße. Als der Pensionist links in die Siernerstraße einbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 33-jährigen Mofalenker aus dem Bezirk Eferding.

Durch die Kollision wurde der 33-Jährige vier bis fünf Meter in ein angrenzendes Feld geschleudert. Er wurde verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarztwagen in das Klinikum Wels gebracht.