Mofafahrerin landete nach Zusammenstoß in Thalheim verletzt in Feld

Gemeindearbeiter führten kurz nach 11 Uhr Mäharbeiten an einem Straßenrand in Thalheim bei Wels durch. Ihren Arbeitsbereich hatten sie mit zwei Triopanen "Achtung Mäharbeiten" und einer Zugmaschine abgesichert. Eine 17-jährige Mopedlenkerin aus Steinhaus bei Wels, die von der L567 kommend Richtung Traunleitenstraße unterwegs war, dürfte das Arbeitsfahrzeug übersehen haben. Sie konnte noch nach links ausweichen, stieß dabei aber gegen das Auto einer 63-jährigen Wienerin. Durch die Wucht des Zusammenstoß wurde das Mädchen in ein angrenzendes Feld geschleudert. Sie wurde dabei verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert.

