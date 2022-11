Modegeschäft Zocher sperrt nach mehr als 100 Jahren Tradition zu

"Gegründet haben das Modegeschäft schon meine Großeltern vor mehr als 100 Jahren", sagt Kajetan Zocher (73), der gemeinsam mit seiner Frau Christa das Geschäft in der Welser Pfarrgasse führt. Das Geschäft und seinen Vornamen hat der begeisterte Welser und Sportler von seinem Vater geerbt, "aber meinen Sohn habe ich Florian genannt", sagt Zocher mit einem Lächeln.

Seit mehreren Jahren ist er eigentlich schon in Pension, doch mit 31. Jänner ist es nun tatsächlich so weit und das Modegeschäft sperrt zu. "Ich habe das Geschäft 1980 übernommen und habe es immer gerne gemacht", sagt Zocher. Er müsse sich an beiden Knien operieren lassen und deshalb sei jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen.

Früher Surfer am Traunsee

Zocher hat die Entwicklung von Wels zur Einkaufsstadt erlebt und stellt der Stadt auch heute ein gutes Zeugnis aus. "Es gibt viele gute Geschäfte, das Gesamtpaket passt", sagt Zocher. Er sei immer Geschäftsmann mit Leidenschaft gewesen und auch in Zeiten des Internets, glaubt er, werde es weiterhin Geschäfte wie seines geben. "Kleidung musst du angreifen können." Sein Modegeschäft habe immer von 80 Prozent Stammkunden profitiert, die aus ganz Oberösterreich und sogar aus Wien gekommen seien.

Seine zweite Leidenschaft neben der Mode ist der Sport: egal ob wie früher als Surfer auf dem Traunsee, Kunstturner oder jetzt Golfer. Zochers Sohn arbeitet in der Pharmabranche, Tochter Sabine ist Steuerberaterin.