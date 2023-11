Ein großer Name verschwindet nun endgültig aus der Welser Innenstadt: Auch das Damenmodegeschäft "Gerard" am Stadtplatz sperrt zu, das Herrengeschäft in der Pfarrgasse wurde schon 2019 geschlossen. Damit geht eine fast 40-jährige Unternehmensgeschichte zu Ende, in der das Inhaber-Ehepaar Gerhard und Edith Schmidtmayer erfolgreich internationale Mode nach Wels gebracht hat.