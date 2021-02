Mobiler Corona-Testbus dreht ab sofort in Wels seine Runden

"Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg gehen", meinte der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) vor knapp zwei Wochen in der Welser Zeitung. Wegen des geringen Zulaufs zu den Corona-Teststraßen in der Messehalle 20 wurde die Idee eines mobilen Angebots geboren, das die Welser jetzt in der Stadt nützen können.

Am Montag war der "Welser Covid-19-Testbus" erstmals in der Stadt unterwegs. Zwischen 8.15 und 14.45 Uhr konnten sich angemeldete, aber auch unangemeldete Personen an sechs Haltestellen in den Stadtteilen Laahen, Wimpassing, Neustadt, auf dem Bahnhofsplatz und im Industriegebiet einem Antigentest unterziehen.

"Das Angebot wird sehr gut angenommen", sagt Philipp Braun vom Magistrat Wels, der mit zwei seiner Kollegen im Bus dabei ist und die Daten der Testwilligen aufnimmt. "Es geht ruck-zuck: Wir verarbeiten die Daten innerhalb von zwei Minuten, dann können die Personen zur Testung gehen." Diese wird von zwei Rotkreuz-Sanitätern abgenommen. Das Ergebnis bekommen die Getesteten auf das Handy geschickt.

45 Minuten bis eine Stunde steht der Testbus an einer Station, ehe er weiterfährt. "Wir können etwa 50 Personen pro Station testen", sagt Braun. Die Stationen seien bewusst ausgewählt worden: "Wir bleiben bei Kindergärten und Horten stehen. Das ganze Personal kann sofort testen kommen." Auch viele ältere Menschen, für die der Weg zur Messehalle beschwerlich ist, würden kommen.

Morgen hält der Bus an sechs weiteren Haltestellen, insgesamt werden diese Woche 30 Stationen angefahren (Infos: www.wels.gv.at). Neben den Teststraßen im Messegelände und beim Klinikum Wels wird auch bei der Stern-, der Schutzengel-, der Einhorn-, der Linden- und der Maxine-Apotheke sowie bei der Apotheke im Welas Park gratis getestet.

Artikel von Christian Ortner