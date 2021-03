MKW: Neue Firmenzentrale zum 60-Jahr-Jubiläum

Eine Eröffnungsfeier war coronabedingt nicht möglich. Derzeit wird noch eine 200-kWp-Photovoltaikanlage installiert, mit der das gesamte Bürogebäude energieautark versorgt wird. Für den Neubau mussten keine weiteren Bodenflächen neu versiegelt werden, da alle Zu- und Umbauten auf dem bestehenden Areal umgesetzt werden konnten.

Das 1960 gegründete Unternehmen fertigt Komponenten für verschiedenste Branchen in den Bereichen Metall, Kunststoff, Pulverbeschichtung und Sanitär und zählt zu den führenden WC-Sitz-Herstellern in Europa. "Wir begleiten meist unbemerkt den Alltag jedes Einzelnen. Sei es im Badezimmer, auf der Toilette, wenn man durch das Fenster blickt, auf den Traktor steigt oder etwas aus dem Tiefkühlregal nimmt", sagt Karl Niederndorfer, geschäftsführender Gesellschafter. Insgesamt sind rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten tätig.

In der neuen Firmenzentrale befindet sich neben Büros, Seminar- und Besprechungs- sowie Umkleide- und Waschräumen auch ein rund 200 Quadratmeter großes Restaurant, das MCafé für Mitarbeiter und Kunden. Besonders stolz ist MKW auf die selbst konzipierte und gefertigte Aluminiumfassade des neuen Gebäudes. Sie wurde in drei verschiedenen Glanzgraden pulverbeschichtet. Das Oberflächenspiel kommt besonders bei Sonnenschein zur Geltung.