"MKH Studios" stehen vor der großen Neueröffnung

Mehr als ein Jahr hat das Team um Geschäftsführer Boris Schuld daran gearbeitet, das Welser Medienkulturhaus neu aufzustellen. Am 15. November ist es so weit: Unter dem neuen Namen "MKH Studios" präsentiert der Verein sein neues Konzept bei der großen Eröffnungsfeier. "Wir freuen uns, unser neues Konzept und das MKH an sich herzeigen zu können", sagt Schuld.

Mit der Namensänderung will der Verein für Medienvermittlung, der früher schlicht "MKH" geheißen hat, seine Arbeit sichtbar machen und abseits des Hauses ein Profil stärken. Die Namensänderung sei aber nur ein kleiner Teil des neuen Konzepts, sagt Schuld: "Wir haben vieles beibehalten, das ausgezeichnet ankommt, und in einigen Bereichen das Profil geschärft."

Zahlreiche Jugendangebote

So liegt der Schwerpunkt des Vereins weiterhin auf Vermittlungsprogrammen, die die Medienkompetenz stärken sollen – dazu gehören Kurse für Schulklassen, aber auch Freizeitangebote. Der Grundsatz: selbst lernen, Inhalte zu produzieren, um jene aus anderen Quellen kritisch hinterfragen zu können.

In der neuen Programmschiene "MKH-Filmschool" fasst der Verein Filmworkshops für Kinder und Jugendliche zusammen. Bei mehreren Kursen im Sommer können sie alle Bereiche der Filmproduktion ausprobieren. Wollen Jugendliche eigene Projekte umsetzen, können sie das auch bei den "MKH Studios".

Für Erwachsene bieten die "MKH Studios" auch verschiedene Werkstätten, in denen sie kreativ arbeiten können – etwa die Keramik- und die Siebdruckwerkstatt. Hinzu kommen zahlreiche Veranstaltungen: Poetry-Slams, "Open Mics" für Nachwuchskomödianten oder ein Comedycamp.

Auch andere Vereine nutzen die Räumlichkeiten in der Alten Sparkasse: Derzeit probt das "Junge Theater Wels" in der ehemaligen Galerie der Stadt Wels ein Theaterstück, das Ende November Premiere feiert. "Die Studios dienen als Bühne und Kooperationsraum für die regionale Kulturszene, als audiovisueller Proberaum für Jugendliche und als Medienspielplatz für Kinder", fasst Boris Schuld zusammen.

Das MKH kennenlernen

All das und mehr gibt es beim "Grand Opening" am 15. November ab 19 Uhr im MKH zu sehen. Zuerst präsentiert der Verein aktuelle Arbeiten, die teils schon in der neuen Struktur entstanden sind. Danach können die Besucher das MKH selbst erkunden – von der Galerie im 1. Stock bis zum Malort und den Podcast-Studios in den Kellerräumen. Am Tag darauf findet die Premiere der MKH-Produktionen aus dem Jahr 2024 im Programmkino statt.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer