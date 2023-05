Mit dem Abgang von Günter Mayer endet im Welser Medienkulturhaus eine Ära. Nahezu ein Vierteljahrhundert drückte der Karikaturist und Pädagoge dem Haus seinen Stempel auf. Warum er sich für seinen ehemaligen Stellvertreter in die Bewerbungsschlacht wirft und was er an FP-Bürgermeister Andreas Rabl schätzt, verrät Mayer im Interview.