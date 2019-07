MIVA feierte 70. Geburtstag

Am Samstag stand ein Konzert der Spitzenklasse auf dem Programm. Das Vokalensemble "Hohes C" unter der Leitung von Moritz Guttmann eröffnete das MIVA-Jubiläumswochenende. Der Vorstandsdirektor der Sparkasse Lambach, Christian Ohlwerter, überreichte MIVA-Geschäftsführerin Christine Parzer bei dieser Gelegenheit einen Scheck über 2000 Euro. Am Sonntag wurde zum Festgottesdienst geladen, den der Salzburger Alterzbischof Alois Kothgasser zelebrierte. Gefeiert wurde im Pferdezentrum. Stark einsetzender Regen während der Festmesse tat der Feierlaune keinen Abbruch. Höhepunkt war eine Fahrzeugsegnung im Anschluss an die Messe. Gesegnet wurden nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Pferde und Kutschen. Beim traditionellen MIVA-Frühschoppen im Christophorus-Haus klang das Jubiläumswochenende bei internationaler Küche und Blasmusik aus. Die Sparkasse OÖ war mit einem Scheck über 6000 Euro präsent.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.