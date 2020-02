MIVA blickt auf 70 Jahre zurück

Die MIVA Austria (Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft), ein Hilfswerk der katholischen Kirche, blickt auf 70 erfolgreiche Jahre zurück. MIVA hat es sich zur Aufgabe gemacht, für Kirchen und Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit Fahrzeuge zu beschaffen: je nach Bedarf Autos, Motorräder, Fahrräder, Traktoren und landwirtschaftliche Geräte.

Insgesamt konnten durch die österreichische Organisation mit Sitz im ChristophorusHaus in Stadl-Paura in den vergangenen sieben Jahrzehnten 40.465 Transportmittel im Wert von 160 Millionen Euro für den Einsatz in Mission und Entwicklungshilfe finanziert werden – 1779 Stück davon alleine im vergangenen Jahr.

Gut 1000 Ansuchen erreichen das MIVA-Büro in Stadl-Paura jährlich. Der Inhalt der Ansuchen zeigt deutlich, dass Mobilität nach wie vor nicht überall auf unserer Welt so selbstverständlich ist wie hierzulande.

