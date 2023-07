Mittelalterlager und Gartenlust in Eferding

Am zweiten Ferienwochenende werden viele Besucher in Eferding erwartet. Zum zweiten Mal nach dem 800-Jahr-Stadtjubiläum im Vorjahr findet wieder das Mittelalterfest im Mittergraben bei freiem Eintritt statt. Die "Wiener Vagabunden" und weitere Gruppen geben einen Einblick in das Leben im Mittelalter.

Beginn ist am Freitag ab 11 Uhr. Das ganze Wochenende wartet auf die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Zauberei, Reliquienumzug, den Spielleuten "Die feigen Knechte" und einer Feuershow am Freitag- und Samstagabend. An über 15 Marktständen gibt es im Mittelalterlager Kulinarisches und authentische Mittelalterprodukte. Am Sonntag findet ein ökumenischer Gottesdienst auf der Pfarrerwiese statt, um 10 Uhr startet eine Gratisführung mit dem "Wilden Mann" Hubert Krexhammer am Stadtplatz.

Gartenlust rund ums Schloss

Von Freitag bis Sonntag (jeweils von 10 bis 18 Uhr) findet außerdem die Verkaufsausstellung "Gartenlust" im Schloss Starhemberg statt. An die 130 Aussteller bieten Pflanzen, Handwerk, Kunst, Kulinarik, Vorträge, Musik und vieles mehr. Eintritt: 10 Euro.

