Mitfeiern im Internet ohne Ansteckungsgefahr

Erstmals seit dem Jahr 1782 feierte die evangelische Gemeinde in Wallern am Sonntag keinen gemeinsamen Gottesdienst. Um die Menschen dennoch zu erreichen und ihnen Beistand zu leisten, entschieden sich Pfarrer Andreas Hochmeir und die Pfarrgemeinde für eine Online-Version.

Dieser Gottesdienst 2.0 kam bei den Gläubigen sehr gut an. Bis gestern Nachmittag klickten 800 Interessierte den kirchlichen Beitrag, der auf der Homepage der Pfarre und Youtube zu finden ist. "Für eine kleine Gemeinde wie Wallern ist diese Zahl beachtlich", sagt Pfarrer Andreas Hochmeir. Er habe auch zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten. "So hat etwa eine 24-Stunden-Pflegerin den Gottesdienst auf ihrem Smartphone für eine von ihr betreute Dame abgespielt. So etwas ist sehr schön zu hören."

Derzeit sind es eine Handvoll evangelische Gemeinden in Oberösterreich, die Gottesdienste live streamen, Video-Andachten posten – wie der Pfarrer Tom Stark von der Rieder Pfarre – oder Audiopodcasts zur Verfügung stellen.

Angebote stellen selbstverständlich auch katholische Pfarren und andere Glaubensgemeinschaften zur Verfügung. "Hier gibt es keine Konkurrenz, wir stehen erst am Anfang. Wir als Kirche versuchen, auch da zu sein. Für Leute, die allein oder psychisch nicht so stark sind, wird die nächste Zeit eine große Herausforderung", sagt Hochmeir. Alle Gemeinden würden derzeit an Angeboten per Post, E-Mail und Homepage arbeiten. "Wir sind auch durch telefonische Kontakte für die Menschen da und hören ihnen zu."

Musikalische Einspielungen

Für die nächsten Gottesdienste werden Familien aus der Gemeinde musikalische Beiträge daheim einspielen, die dann in den Gottesdienst eingebaut werden, geplant sind auch Beiträge einer Kirchenmusikerin, um die Gottesdienste lebendig zu gestalten.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at