Mit Welser Persönlichkeiten im Gespräch

Zum 800. Geburtstag der Stadt Wels zeigt ORF 2 den filmischen Essay "Geschichten von Menschen und Häusern" von Filmregisseur Andreas Gruber morgen am Nationalfeiertag um 18.25 Uhr.

Der Filmemacher unterhält sich mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, die aus seiner Heimatstadt Wels kommen und in die Welt gezogen sind –wie etwa dem international erfolgreichen Dirigenten Franz Welser-Möst oder der ehemaligen ORF-Journalistin, Autorin und Menschenrechtsaktivistin Mathilde Schwabeneder.

Kindheitserinnerungen an Wels

Die Interviewpartner, die sich national und international etabliert haben, erzählen, was sie in ihrer Kindheit in ihrer Heimatstadt geprägt hat und wann es für sie Zeit war, in die Welt hinauszugehen.

Auch Universitätsprofessorin und Sozialethikerin Ingeborg Gabriel, Jazz-Sängerin Lia Pale und Schriftsteller und ORF-Moderator Günter Kaindlstorfer erzählen im Film von ihrer Kindheit und Jugend in Wels.

Im Laufe der Jahre hat sich in Wels viel verändert. Gruber hinterfragt, wie sentimental der Blick zurück auf die Heimatstadt sein kann und darf. Das Stadtbild hat sich weiterentwickelt, manches ist verschwunden und wurde ersetzt. Im Film entwickelt sich dazu eine Diskussion über architektonische und urbane Qualitäten.

Die Erzählungen werden in die Architektur des Stadtzentrums eingebettet und strukturiert. Filmausschnitte zeigen Wels als Drehort von Heimatfilmen aus den 1950ern, aber auch aus Produktionen der 1980er und 1990er.