Mit Teamgeist viel erreicht: Welser PSV feiert 90-jähriges Bestehen

Dank seiner 1100 Mitglieder ist der Welser Polizeisportverein (PSV) einer der größten in der Stadt. Und er ist seit vielen Jahren höchst erfolgreich. Erfolgreichster Sportler in der 90-jährigen Geschichte ist Sportschütze Mario Knögler, der sich dreimal für Olympia qualifizierte und bei der EM 2005 in Moskau Gold holte.

Die bekannteste ehemalige PSV-Athletin, Mehrkämpferin und Olympiateilnehmerin Ivona Dadic, kam mit acht Jahren zum Verein. Ihr langjähriger Trainer war Vereinsobmann Michael Hager, der mit seinem Schützling von einst noch immer in Kontakt ist. "Sie war jetzt lange verletzt, trainiert in Schweden, ich hoffe, dass sie im nächsten Jahr bei der Olympischen Spielen in Paris dabei sein wird", sagt Hager.

Sportschütze Mario Knögler ist der bislang erfolgreichste PSV-Sportler. Bild: rubra

Als Zukunftshoffnung in der Leichtathletik-Sektion nennt er Hürdenläuferin Olivia Benesch. Die schnellsten Zeiten auf der Tartan-Bahn legt Sprint-Ass Alexander Penzenstadler, Vizestaatsmeister über 100 Meter, hin.

Der PSV bietet mit seinen elf Sektionen von Motorsport über Tennis, Judo und Radsport bis zu Selbstverteidigungstrainings für Frauen ein breites Angebot. Die Kegler spielen erfolgreich in der Bundesliga, jüngste Sektion ist "Petanque", deren Mitglieder dem Kugelspiel auf den Plätzen vis-à-vis der Stadthalle frönen.

Leichtathletik-Nachwuchstalent Olivia Benesch Bild: Plohe

Gegründet wurde der Sportverein 1933 von 72 Exekutivbeamten, heute sind noch etwa fünf Prozent der Mitglieder Polizisten.

"Tausende junge Menschen konnten bei uns ihre Begeisterung für den Sport entdecken und soziale Kontakte knüpfen", sagt Obmann Hager (69), der Kriminalbeamter war. Dennoch schwinde die Relevanz von organisierten Vereinen bei Kindern und Jugendlichen. "Wir müssen Angebote schaffen, die auf die veränderte Lebenswelt unserer Jugend eingehen", sagt er. In einigen Sektionen sei es auch sehr schwierig, jüngere Menschen für die Vereinsarbeit zu gewinnen.

Baulich gibt es für die Heimstätte des Vereins in der Rosenau zwei größere Zukunftsprojekte. So ist eine Schießhalle geplant und das Sportheim soll saniert und energieneutral werden.

Der PSV feiert sein Jubiläum am 9. und 10. September auf der Sportanlage in der Rosenau (Vereinsweg 10). Start ist am Samstag ab 15 Uhr mit einem bunten Kinderprogramm. Der Festakt beginnt um 17.30 Uhr mit Rückblicken, Ehrungen und Interviews. Ab 19 Uhr bis Mitternacht legt DJane Solaris auf. Am Sonntag startet der Bayrische Frühschoppen mit Livemusik im Festzelt ab 10 Uhr.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels