Mit Stil und Etikette auf dem Weg zum richtigen Beruf

Die Schüler sitzen lachend auf ihren Plätzen. Wer hereinkommt, wird nicht glauben, dass hier gerade ein Workshop zum Thema Stil und Etikette abgehalten wird. Christina Kimeswenger versteht es, ihre jungen Zuhörer bei Laune zu halten.

"Ich werde keine PowerPoint herzeigen, spätestens bei der dritten Folie sind mir hier alle eingeschlafen", so fängt der Bewerbungs-coach aus Leonding die Dreiviertelstunde an, die Kimeswenger bei der von den OÖNachrichten präsentierten Messe "Jugend & Beruf" in Wels zur Verfügung hat. Mit viel Humor geht sie auf die größten Fehler ein, die Jugendliche bei einem ersten Bewerbungsgespräch machen können.

Neben der Jogginghose oder schmutzigen Schuhen sei zum Beispiel mangelndes Interesse ein No-Go: "Das Gegenüber merkt sofort, wenn du nur dort bist, weil deine Eltern dich hingeschickt haben", erklärt sie einem der Anwesenden. Bei jedem Beispiel spricht sie einen anderen Zuhörer an. An ein Kabarett erinnern die Ausführungen Kimeswengers, die mit ihrem Mann das Kellertheater in Linz leitet: etwa, wenn sie "die Burschen" nachmacht, wie diese zu einem Bewerbungsgespräch gehen – um ihnen dann zu zeigen, wie es richtig gemacht wird. Gerade Haltung und sich richtig hinzusetzen, "also nicht mit der Hand zwischen den Beinen nach dem Sessel greifen, wir sind ja keine Primaten", streicht Kimeswenger hervor.

Das richtige Anziehen eines Sakkos will ebenso gelernt sein. Bild: kos

Das Händeschütteln sei im Moment ein schwierigeres Thema – hier gilt "aufs Bauchgefühl hören" – will das Gegenüber, dass der Bewerber ihm die Hand reicht oder nicht?

Bewerber unter Beobachtung

Dass vermeintliche Kleinigkeiten oft große Wirkung entfalten, bestätigt auch der Lehrlingsausbildner, Alban Kacurreti von EBG im Gespräch mit den OÖN: "Wir achten darauf, ob die Jugendlichen höflich sind und auch die Sekretärin grüßen." Gute Noten seien nicht das Wichtigste, ausschlaggebender sei die Motivation der Bewerber.

Eine häufige Frage im Bewerbungsgespräch betrifft Stärken und Schwächen. Wie eine souveräne Antwort darauf aussieht, erklärt Kimeswenger: Bewerber sollten Schwächen anführen, die für den Beruf nicht wichtig sind. Welche Fähigkeiten im Traumberuf gefordert sind, kann unter www.bic.at abgefragt werden, empfiehlt Kimeswenger den Jugendlichen.