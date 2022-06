Mit seinen Kindern unterwegs: Alkolenker wurde festgenommen

Ein Zeuge hatte am Samstag in Wels die Polizei verständigt, nachdem er auf der Hans-Sachs-Straße die auffällige Fahrweise des Pkw bemerkt hatte. In der Reitschulgasse konnten Polizisten den 43-jährigen Lenker schließlich stoppen. Der sichtlich alkoholisierte Fahrer war mit seinen zwei Töchtern, acht und neun Jahre alt, von einem Freund aus Linz nach Hause gefahren. Ein Alkotest beim 43-Jährigen ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Der Mann wurde zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten, sodass ihn diese vorübergehend festnehmen mussten. Die zwei Mädchen wurden der Mutter übergeben. Nachdem sich der 43-Jährige wieder beruhigt hatte, wurde die Festnahme aufgehoben. Er wird angezeigt, Kinder- und Jugendhilfeträger werden verständigt.