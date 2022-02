Mit "Schärz in den März"

Mit der beliebten Veranstaltungsreihe "Schärz im März" startet die Hofbühne Tegernbach in die Saison, davor kommt aber noch Manuel Rubey mit Familie Lässig am Samstag, 26. Februar, in die Hofbühne. Im März geht es dann weiter mit viel Humor für verschiedene Geschmäcker. Start ist mit Kabarettist Walter Kammerhofer. Da der Termin am 3. März bereits ausverkauft ist, gibt es einen Zusatztermin am Dienstag, 19. April, (20 Uhr). Am 5. März kommen Kinder auf ihre Rechnung mit dem Theaterstück "Josefine" von und mit Ruth Humer und Gerti Tröbinger. Am 8. März steht zum Internationalen Frauentag das Beziehungskabarett "Männerschnupfen" mit Isabella Woldrich auf dem Programm. Ein tiefschwarzgründiges Musikkabarett mit Jo Strauss & Band findet am 17. März statt. Und den Abschluss der "Schärz im März"-Reihe bildet am 30. März das Duo BlöZinger mit seinem Kabarettprogramm "Vorzügliche BetrACHTungen". In seinem achten Bühnenprogramm versammelt das Duo einige Figuren der ersten sieben Programme in einer Geschichte.

Alle Infos: www.hofbuehne.at