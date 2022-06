Mit mobilen Holzhäusern auf Erfolgskurs

In der Kategorie "Raketenstarter", in der Gründer geehrt werden, die mit ihren Produktideen inspirieren und den Weg in die Zukunft weisen, wurde LibertydotHome mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Das 2019 von Markus Hörmanseder, Philipp Hüttl, Wolfgang Angleitner und Simon Ertl gegründet Unternehmen hat sich auf Wohnmodule aus Holz und mobile Hotelzimmer, die etwa bei Sportereignissen oder Festivals zum Einsatz kommen, spezialisiert. Gefertigt hat das Unternehmen in der Produktionsstätte in Haag am Hausruck auch die Sternenhimmelchalets im Ikuna-Naturresort in Natternbach. Die 15 Meter hohen Ferienwohnungen kommen ohne Bodenversiegelung aus und wurden mit Erdschraubfundamenten im Boden verankert. Holzmodule werden wie in einem Legobaukasten vorgefertigt. Das Unternehmen hat auch den Patent-Staatspreis für Mikrohäuser für Obdachlose erhalten.

In der Kategorie "Regionenrocker" siegte das junge innovative Maschinenbauunternehmen EW Technology aus Peuerbach. Das Portfolio reicht von der reinen Entwicklungsdienstleistung über den Prototypenbau bis hin zur Serienproduktion durch den eigenen Maschinenpark. "Vor allem nachhaltige Projekte liegen uns am Herzen, mit denen wir einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten können. Gemeinsam mit der Mondi Group wollen wir unsere miteinander entwickelten Papierwickelmaschinen für palettierte Waren erfolgreich am Markt etablieren und zu einem neuen und nachhaltigen Standard in der Verpackungsindustrie machen", sagen die Gründer Patrick Wagner und Philipp Ertl.

Platz zwei in der Kategorie "Regionenrocker" ging an das Welser Unternehmen easygoinc. Das Unternehmen bietet individuelle Lösungen, um einen Van in ein flexibles Zuhause für unterwegs zu verwandeln. Inhaber und Gründer sind David Lugmayr und Martin Erbler, die in den nächsten Jahren das Unternehmen international ausbauen wollen.