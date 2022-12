Mit Lehrerparodien erobert er Social Media

„Bah, ist es da stickig herinnen. So, machts die Fenster auf, geht schon! Stinken tut's a“ – So startet eines der Videos von Michael Skopek alias mmichi.i mit dem Titel "Lehrer wenn sie einen schlechten Tag haben". Er macht Lehrer- und Elternparodien auf Social Media - und unterhält damit immer mehr Menschen. Viele fühlen sich in ihre Schulzeit zurückversetzt, sogar Lehrer kommentieren unter seinen Videos, wie gut er die Situationen trifft. Auf TikTok, einer Social-Media-Plattform, auf der Kurzvideos veröffentlicht werden, folgen ihm bereits mehr als 160.000 Nutzer, auf Instagram knapp 40.000.

Vor knapp zwei Jahren, im „keine Ahnung wievielten Lockdown“ im Jänner 2021, hat Skopek begonnen, regelmäßig Videos auf TikTok zu veröffentlichen. „Zuerst habe ich Tanzvideos veröffentlicht. Nach einer Videokonferenz damals im März dachte ich mir, es wäre doch lustig nachzustellen, wie es uns Schülern in dieser Situation geht“, sagt der heute 17-jährige Welser – gedacht, getan. Die große Überraschung: „Das Video ist viral gegangen. Damit hatte ich echt nicht gerechnet.“ Auch die nächsten Parodien sind gut angekommen, schnell hatte eines seiner Videos 1,5 Millionen Views – so oft wurde es angeklickt.

"Du hast meinen Tag gerettet"

Das Ziel, das er mit den Videos verfolgt: „Ich möchte, dass die Leute wieder mehr lachen.“ Die Corona-Pandemie sei eine schwierige Zeit gewesen - er wollte den Menschen zwischen Pressekonferenzen und Maske-Tragen ein wenig Leichtigkeit zurückgeben. Als „Klassenclown“ ist das kein Problem für ihn. Seine Mitschüler hat er oft zum Lachen gebracht. Auch bei den Leuten auf Social Media scheint ihm das zu gelingen. Immer wieder schreiben User in den Kommentaren unter den Beiträgen Nachrichten wie: „Ich schaue mir das Video das zehnte Mal an, es ist so lustig“ oder „Du hast meinen Tag gerettet“. „Das berührt mich immer sehr“, sagt Skopek.

Der ganz normale Alltag inspiriert ihn zu seinen Videos. „Ich stelle Situationen nach, die jeder kennt.“ - Zum Beispiel, wie eine Lehrerin reagiert, wenn die Hälfte der Schüler bei der Schularbeit negativ ist. Wichtig ist ihm dabei, dass er nie konkret jemanden angreifen will.

Ideen hat er noch genug - es gebe so viele verschiedene Situationen von Lehrern, Eltern und Schülern, die er in Videos verpacken möchte. Immer wieder bitten ihn auch Fans, etwas nachzustellen, das sie erlebt haben.

Das wichtigste ist, Spaß zu haben

Durch Werbepartner verdient er mit seinen Videos inzwischen auch Geld. „Es geht aber immer darum, dass es einem Spaß macht und dass man dafür brennt. Es ist ja trotzdem mein Hobby“, sagt er. Beruflich überlegt er, die Kamera auch mal gegen Live-Publikum zu tauschen und als Kabarettist aufzutreten. Momentan macht er aber erstmal eine Lehre zum Medienfachmann. „In der Schule habe ich mir immer schwergetan. Die Lehre gefällt mir jetzt sehr“, sagt Skopek.

Wenn er gerade nicht arbeitet oder Videos dreht, trifft er sich gerne mit Freunden. Auch seine Familie ist ihm wichtig. Seit sieben Jahren tanzt er außerdem in der Tanzschule Santner in Wels. „Das habe ich leider durch die Videos vernachlässigt. Alles geht sich nicht aus.“ Ganz bleiben lassen will er es nicht. Die Idee, auf Tanzturniere zu fahren, haben seine Tanzpartnerin und er aber verworfen.

Auf der Straße wird Skopek inzwischen erkannt. „Vor einem Jahr hätte ich mir das nie gedacht, dass ich einmal auf der Straße angesprochen und eine so coole und starke Community haben werde. Ich freue mich jedes Mal unglaublich.“

Autor Sarah Kowatschek