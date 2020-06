Bereits am Mittwochabend wählte die ÖVP Wels ihren neuen Spitzenkandidaten, doch erst gestern wurde das Geheimnis gelüftet: "Dass bis dahin nichts nach außen drang, unterstreicht die Geschlossenheit in der Partei", sagt Noch-Obmann Peter Csar, der kommende Woche seine Funktion an Peter Lehner abgibt. Der neue Spitzenkandidat für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2021 heißt aber weder Lehner noch Csar.