"Ich gehe davon aus, dass zugesperrt wird", bedauert Günter Foschum, langjähriger Gastronom in der Schubertstraße. Der Lagerhauswirt geht in Pension und beendet am Freitag nach 40 Jahren seine Tätigkeit am Standort. Sehr zum Missfallen zahlreicher Stammgäste, die das urige Wirtshaus als ihr zweites Wohnzimmer betrachteten.