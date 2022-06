Mit Innovationen zu mehr Lebensqualität

"Die Integra ist Österreichs Leitmesse für mehr Lebensqualität", betonte Messe-Präsident Hermann Wimmer bei der Eröffnung der von den OÖN präsentierten Integra in Wels, die schon am gestrigen Eröffnungstag sehr gut besucht war. Schon zu Beginn um 9 Uhr hatten sich vor dem Eingang einige Menschentrauben gebildet.

Vor allem viele Schulklassen besuchen die Integra, wie etwa die Schülerinnen der FSBA Gaspoltshofen. "Wir wollen uns einen Überblick über die technischen Neuerungen verschaffen. Da ist so eine Messe ideal, denn da haben wir viele Aussteller unter einem Dach versammelt", sagen die beiden angehenden Fachsozialbetreuerinnen Sarah Lindenbauer (19) und Melanie Humer (39).

Rollstuhl im Stehen

Insgesamt sind 220 Aussteller in Wels vor Ort und zeigen ihre Entwicklungen und Angebote. Wie etwa Rollstuhlhersteller Meyra, der Neuheiten bei Rollstühlen vorstellt. "Etwa das TA-Modell", erklärt Thomas Bahmer, Vertriebsleiter für Österreich. Das Besondere an diesem Modell: Er hilft beim Aufstehen und man kann ihn auch im Stehen fahren. "Das gibt einem ein ganz neues Gefühl", weiß Bahmer. Mobilität ist ein Schwerpunkt der Integra, weshalb die Besucher auch von weiter her anreisen. Wie Anna Silvia und Franz Heigl, die von Reinsberg (Bezirk Scheibbs, Niederösterreich) nach Wels gekommen sind, um sich die neuesten Innovationen anzusehen und erklären zu lassen. Oder Anna und Herbert Fuchs aus Gampern: "Wir möchten uns allgemein informieren, was es Neues gibt. Und vielleicht finde ich auch ein etwas geländegängigeres Elektrowagerl als meines. Wobei das den Vorteil hat, dass es zerlegbar ist und deshalb leichter ins Auto passt."

Heim zum Testen gesucht

Neuigkeiten werden auch für das Sprach- und Motoriktraining gezeigt, etwa Memocorby, eine Möglichkeit, mithilfe eines Tablets und bunter Würfel Sprache (beispielsweise nach einem Schlaganfall) und Gedächtnis zu trainieren. Die Anwendung eignet sich für Kinder genauso wie für Senioren. "Das ist ein tolles System", war auch VP-Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer begeistert, der das Produkt auch in Betreuungseinrichtungen des Landes einsetzen will. "Wir werden uns ein innovatives Heim suchen, um das zu testen", sagt er und ergänzt: "Technische Innovationen können sowohl für Patienten als auch für Pflegekräfte den Alltag erleichtern. Deshalb werden wir versuchen, diese sukzessive zu implementieren."

Wobei bei der Integra das Angebot nicht nur für Pflege-Fachkräfte, sondern vor allem auch für pflegende Angehörige groß ist, von Workshops über Vorträge bis zum Ausprobieren verschiedenster Gehhilfen, Rollstühle oder Transporthilfen. Und auch eine eigene Sportzone gibt es, in der Sportarten wie Rollstuhl-Rugby genauso vorgestellt werden wie Para-Bogenschießen oder Para-Dance. Und auch für Kinder werden diverse sportliche Aktivitäten gezeigt. Denn gerade für die Kleinen sind Bewegung und Sport in jeder Form besonders wichtig.