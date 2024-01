Mit Felix Fritsch setzt die sechste Generation Apotheker-Tradition in Wels fort

Fast wäre Felix Fritsch in Australien geblieben, entschied sich aber dann doch für die Heimkehr nach Wels.

Mit dem 33-jährigen Pharmazeuten Felix Fritsch weht seit kurzem ein frischer Wind in der traditionsreichen Adler-Apotheke auf dem Welser Stadtplatz, die bereits seit dem Jahr 1576 besteht. Der Sohn von Florian Fritsch, der weiterhin Eigentümer der Apotheke mit aktuell 15 Mitarbeitern ist, führt bereits in sechster Generation die Familientradition der Apothekerfamilie Richter/Fritsch fort. Auch privat steht eine Veränderung an.