Mit Ersatzteilen und etwas Glück öffnet das Welldorado am Donnerstag wieder

Wie berichtet musste das Welser Welldorado samt Hallenbad und Sauna aufgrund eines technischen Gebrechens bei der Warmwasseraufbereitung vor fast einer Woche gesperrt werden, ausgerechnet während der Semesterferien, wo Sauna und Hallenbad von vielen genutzt werden – Letzteres natürlich besonders von Familien mit Kindern. Zunächst war nicht absehbar, wie lange die Reparatur und die damit einhergehende Sperre tatsächlich dauern würden.

Die nötigen Ersatzteile seien sofort bestellt worden, es sei aber nicht klar gewesen, ob auch alle tatsächlich lagernd seien, sagt Mario Kastner, im Welser Magistrat zuständig für das Welldorado. "Es sind sehr spezielle technische Dinge, die wir hier für die Warmwasseraufbereitung brauchen", sagt Kastner im Gespräch mit der Welser Zeitung. Rund 8000 Euro werden die Ersatzteile kosten. "Der Zeitpunkt in den Semesterferien ist natürlich doppelt bitter, aber das kann man sich nicht aussuchen", sagt Kastner.

Ersatzteile kommen mittwochs

Am Mittwoch um 6 Uhr werden alle notwendigen Ersatzteile angeliefert, manche hatte man auch noch im Welldorado vor Ort, und alle werden dann so schnell wie möglich von den Firmen eingebaut. Kastner: "Wenn alles wie geplant läuft, dann können wir das Welldorado, das Hallenbad und die Sauna diesen Donnerstag wieder aufsperren." Es habe natürlich einige Anfragen gegeben "und die Leute haben sich erkundigt, wann wir wieder in Betrieb gehen".

Nach dem Einbau und der anschließenden Überprüfung werde die beliebte städtische Freizeitanlage umgehend wieder geöffnet, heißt es auch seitens des Welser Magistrats, um den verbleibenden Rest der Semesterferien zur Verfügung zu stehen und vor allem Familien mit Kindern ungestörtes Badevergnügen zu ermöglichen.

In Zukunft sollte es derartige Gebrechen nicht mehr geben, so Mario Kastner. Denn, wie auch die Welser Zeitung bereits berichtet hat, ist die laufende Saison 2022/2023 die mit Sicherheit letzte mit der veralteten Technik im Hallenbad- und Saunabereich.

12 Millionen Euro für Sanierung

Von Montag, 1. Mai, bis Sonntag, 17. September, ist das in die Jahre gekommene Welser Welldorado nämlich wegen Totalsanierung geschlossen. Damit Hallenbad und Sauna pünktlich zum traditionellen Beginn des Vollbetriebs in der Saison 2023/2024 topmodern wieder zur Verfügung stünden, wie das Magistrat in einer Aussendung zur Sperre mitteilte. Insgesamt investiert die Stadt Wels mit den später noch durchzuführenden restlichen Verbesserungen im Freibadbereich insgesamt fast 12 Millionen Euro in die Sanierung.

"Damit sollten Probleme wie jetzt nicht mehr auftauchen", sagt Kastner. Es seien zwar teure 8000 Euro für die Ersatzteile und die bis dahin noch übrig bleibenden rund 2,5 Monate, aber die müsse man investieren, denn das Welldorado sei für viele Welser ein wichtiges Freizeitangebot. Davon zeugen auch die rund 260.000 Gäste jährlich, die das Hallenbad, die Sauna oder das Freibad besuchen – darunter viele Schulklassen, auch aus anderen Gemeinden. Außerdem trainieren im Welldorado viele Sportvereine, etwa auch die Polizeischüler.

Autor Clemens Thaler Redaktionsmanager, stv. Chef vom Dienst Clemens Thaler