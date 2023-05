Mit der Sonne startet endlich die Badesaison

Das lange Warten hat ein Ende. Ab heute verspricht die Wettervorhersage nach vielen regnerischen Wochen endlich wieder Sonnenschein und Temperaturen bis zu 23 Grad. Am Sonntag könnte das Thermometer sogar auf 24 Grad klettern.

Damit ist alles angerichtet für das erste Badewochenende der Saison. Zahlreiche Schwimmbäder haben bereits seit Anfang Mai geöffnet. Aufgrund des regnerischen, kalten – kurzum grauenhaften – Wetters hielt sich der Besucherandrang bisher aber in Grenzen. Das zeigen beispielhaft die Besucherzahlen im Welldorado, dem städtischen Freibad von Wels: Dort wurden seit Eröffnung am 1. Mai – obwohl das Wasser dank Fernwärme bereits angenehme Temperaturen hat – nur 1241 Besucher gezählt. Die schlechte Witterung hat die Leute abgehalten, außerdem ist das Welldorado heuer nur bei Schönwetter geöffnet – das Hallenbad ist wegen Sanierungsarbeiten voraussichtlich bis September geschlossen.

Perfektes Badewetter bei bis zu 24 Grad am Wochenende Bild: Stadt Wels

Erfrischende Fluten

An diesem Wochenende ruft aber ohnehin die frische Luft. Die meisten Bäder in den Bezirken Wels, Eferding und Grieskirchen haben bereits geöffnet – nähere Informationen gibt es auf den jeweiligen Webseiten. Auch in den Bezirkshauptstädten Eferding und Grieskirchen sind die Freibäder bereit für die Besucher – Grieskirchen hat schon seit vergangenem Wochenende offen, Eferding startete am Freitag in die Saison.

Laut Diane Scharinger, die dort als Kassiererin arbeitet, sind die Temperaturen derzeit noch sehr frisch: "Das Wasser hat um die 15 Grad, aber am Sonntag sollten wir schon auf angenehme 20 Grad kommen", sagt sie.

Barrierefreies Badevergnügen gibt es seit heuer übrigens im Freibad Kallham-Neumarkt. Dort wurde ein Poollift für Rollstuhlfahrer montiert. Außerdem wurden neue Spielgeräte sowie ein Motorikpark errichtet.

