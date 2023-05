Mit dem Stand-up-Paddle auf der Traun unterwegs

Das Stand-up-Paddling, kurz SUP, wird immer mehr zur angesagten Wassersportart, die den ganzen Körper trainiert und Naturerlebnisse bietet. David Müller und Stefan Wendt haben sich auf der Traun beim "Stehpaddeln" kennengelernt. Dort sind bislang aber nur wenige mit ihren Boards unterwegs. Das wollen die beiden Freunde ändern und haben den Verein "SUP the Traun" aus der Taufe gehoben. Noch ist die Mitgliederzahl klein, aber das soll nicht so bleiben.