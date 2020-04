Mit dem Rücken zur Wand steht die Kreativbranche in der Corona-Krise, Künstler und Kulturveranstalter kämpfen ums Überleben. Ausgerechnet in ihrer Jubiläumssaison "20 Jahre Hofbühne Tegernbach" mussten Hemma Scheicher und Norbert Perchtold vorübergehend schließen. "Nach nur drei erfolgreichen Startveranstaltungen trifft es uns jetzt in den veranstaltungsstarken Monaten bis Ende Juni besonders hart.